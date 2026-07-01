Ilie Bolojan promite ieftiniri: Prețurile carburanților ar putea scădea treptat în luna iulie

Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a transmis miercuri că piaţa carburanţilor nu funcţionează uniform, iar scumpirile recente nu sunt determinate exclusiv de taxe sau de cotaţiile internaţionale, întrucât există spaţiu de manevră comercială, iar fiecare operator alege să îl utilizeze diferit.



"Ieri au expirat măsurile instituite în perioada stării de criză pe piaţa carburanţilor, iar primele efecte s-au văzut imediat la pompă. Motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru, iar benzina a înregistrat majorări modeste sau chiar deloc, în funcţie de companie. Dincolo de reacţia firească a consumatorilor, cifrele arată însă că adevărata poveste nu este despre accize, ci despre modul în care companiile aleg să îşi formeze preţurile", a precizat preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.



Conform studiului Asociaţiei, intitulat "Evoluţia preţurilor la motorină şi benzină în starea de criză din România", în cazul motorinei circa 16% este produsă din ţiţei extras în România, în timp ce aproximativ 84% provine din ţiţei importat şi rafinat în ţară. Situaţia este, însă, diferită în cazul benzinei, unde 35% provine din producţia internă de ţiţei, iar 65% din ţiţei importat şi rafinat în România.



"Această diferenţă este esenţială. Dacă o parte importantă a materiei prime este produsă local, atunci costurile carburanţilor nu pot urma teoretic fiecare fluctuaţie a cotaţiilor internaţionale. Există un amortizor natural reprezentat de producţia internă, iar acesta ar trebui să limiteze amplitudinea scumpirilor", a precizat Dumitru Chisăliţă. AGERPRES