Ilie Bolojan, primele declarații desppre situația din Venezuela

Premierul Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, la Digi24, că România nu recunoaște actuala conducere a Venezuelei și speră într-o tranziție pașnică.

Șeful Guvernului a precizat că, deși Venezuela se află la mare distanță de România, evoluțiile din America de Sud sunt atent monitorizate.

„Este o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută nici de comunitatea internațională, nici de România, în urma alegerilor apreciate ca fiind falsificate anul trecut”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că România nu are ambasadă la Caracas, iar puținii cetățeni români din Venezuela sunt sprijiniți prin intermediul reprezentanței Uniunii Europene.

Referindu-se la acțiunile Statelor Unite în regiune, premierul a subliniat că relațiile dintre Washington și Caracas sunt tensionate de mulți ani.

Potrivit acestuia, SUA acuză regimurile de la Caracas de trafic de droguri, încurajarea criminalității și a migrației ilegale. „(...) relațiile dintre Statele Unite și Venezuela. Ele au fost niște relații conflictuale de foarte mulți ani de zile. Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajarea criminalității, a migrației legale și, așa cum știm, de o perioadă de timp, marina Statelor Unite este în zona țărmului Venezuelui și lovește ambarcațiunile care sunt suspecte de trafic de droguri și așa mai departe”, a explicat Bolojan.

Întrebat dacă situația din Venezuela poate fi comparată cu războiul din Ucraina, premierul a respins o astfel de paralelă.

„Sunt lucruri total diferite, care nu au legătură unele cu altele”, a declarat el, adăugând că Washingtonul aplică propria doctrină de securitate.

Ilie Bolojan a mai spus că România se va alinia poziției Uniunii Europene, iar Ministerul Afacerilor Externe se află în consultări pentru formularea unei poziții comune.

În ceea ce privește siguranța cetățenilor români, premierul a precizat că, până în prezent, nu există informații privind probleme sau solicitări de ajutor din partea acestora în Venezuela.

(sursa: Mediafax)