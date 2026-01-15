Înalta Curte completează sesizarea la CCR pe pensiile magistraților: estimări de minus 33%–51% într-o simulare pe carieră completă

Potrivit comunicatului, demersul se bazează pe o expertiză contabilă independentă, care ar confirma calculele departamentelor economice ale ÎCCJ.

În comunicat se arată că, pe ipotezele analizate, pensia de serviciu ar deveni mai mică decât pensia pe contributivitate, ceea ce ar echivala cu eliminarea efectivă a componentei de serviciu. Sunt indicate reduceri estimate: 36% la nivelul judecătoriilor, 35% la tribunale, 33% la curți de apel și 51% în cazul judecătorilor ÎCCJ. Nu este vorba de persoanele care deja conservate drepturi de carieră.

Înalta Curte precizează că scenariul are în vedere un magistrat care intră în sistem după intrarea în vigoare a legii și parcurge o carieră de 42 de ani, corespunzătoare tuturor gradelor de jurisdicție, comparativ cu o altă persoană care are aceleași venituri și aceiași perioadă de activitate dar care se va pensiona pe contributivitate. În același document, instanța afirmă că independența justiției (componenta materială a independenței personale n.r.) nu poate fi afectată prin mecanisme financiare arbitrare și invocă standarde și jurisprudență (CCR, CJUE, CEDO) în susținerea criticilor de neconstituționalitate.