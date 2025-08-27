Aer toxic în Capitală după incendiul de la Dragonul Roșu: Limitele de poluare au fost depășite de până la patru ori

Potrivit Gărzii de Mediu, incendiul a cuprins spații de depozitare pe o suprafață de 3800 mp.

Comisarii de la Comisariatul Județean Ilfov al Gărzii Naționale de Mediu s-au deplasat la fața locului, alături de echipele ISU, în vederea evaluării situației.

„Din datele privind calitatea aerului, potrivit măsurătorilor efectuate de stațiile fixe ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), în condiții de calm atmosferic, valorile indicatorului PM10 au crescut de la un maxim de 73 mg/mc, valoare înregistrată ieri, la ora 23:00, la o valoare de 200 mg/mc, înregistrată, astăzi, la ora 6:00. Precizăm că, față de valorile indicatorului PM10 înregistrate la ora 9:00, la această oră, au scăzut foarte mult concentrațiile înregistrate la stațiile din zona cartierului Berceni din Capitală”, arată miercuri Garda Națională de Mediu.

După lichidarea incendiului, Garda Națională de Mediu va demara o acțiune de control, în cadrul căreia comisarii vor avea în vedere rezultatele raportului ISU privind cauzele incendiului și rezultatele monitorizării calității aerului determinate de laboratorul mobil al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

În urma acestui control, se va stabili dacă au fost respectate prevederile legale și vor fi luate măsurile care se impun, potrivit normativelor în vigoare.

(sursa: Mediafax)