Români, evitați aceste zone! Alertă de ultimă oră de la MAE privind incendiile din Norvegia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Norvegia asupra faptului că Institutul Național de Meteorologie (INM) norvegian a emis, joi, o atenționare de călătorie de cod galben de incendii forestiere în zona de sud-est a Regatului Norvegiei, în regiunea Agder, zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand – Oslo.

MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele menționate și să urmărească informațiile actualizate disponibile pe site-ul INM norvegian, la link-ul: https://www.met.no .

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat”.

(sursa: Mediafax)