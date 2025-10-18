Incendiul de pe Calea Plevnei din Capitală a fost stins. 45 de persoane au fost evacuate

Potrivit ISUBIF, o persoană a fost asistată medical la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital.



Din clădirea afectată au fost evacuate 45 de persoane.



Un incendiu a izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri P+10 de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, în zonă fiind degajări mari de fum.



Pentru informarea populaţiei din proximitate s-a emis un mesaj RO-ALERT.

Știre inițială: Potrivit ultimei informări ISU BIF, „Incendiul se manifesta la subsolul unei clădiri, unde functioneaza un centru spa”.

De asemenea, au fost formate echipaje de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor.

Dispozitivul de intervenție s-a format pe două laturi ale clădirii pentru loclizarea și stingerea incendiului.

„Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD”, informează ISU București Ilfov

Intervenția este în dinamică.

A fost emis și un mesaj RO-Alert, făcând apel la evitarea zonei și al respectarea indicațiilor transmise de autorități.

(sursa: Mediafax)