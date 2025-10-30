UPDATE Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei - flăcări și fum dens, risc de propagare

UPDATE

Se lucreaza pentru localizare. Au fost evacuate șase persoane.

Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței.

Știrea inițială:

Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă cu regim de înălțime parter, etaj și pod, pe Intrarea Mieilor, în Sectorul 2 al municipiului București.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând posibilități de propagare la o clădire aflată în imediata vecinătate.

La fața locului au fost trimise nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime, iar echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

