x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator UPDATE Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei - flăcări și fum dens, risc de propagare

UPDATE Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei - flăcări și fum dens, risc de propagare

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   09:03
UPDATE Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei - flăcări și fum dens, risc de propagare
Sursa foto: Hepta

Un incendiu de proporții a izbucnit joi dimineață la o locuință situată pe Intrarea Mieilor, în Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările s-au extins rapid, existând pericolul de propagare la o clădire învecinată.

UPDATE

Se lucreaza pentru localizare. Au fost evacuate șase persoane.

Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței.

Știrea inițială:

Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă cu regim de înălțime parter, etaj și pod, pe Intrarea Mieilor, în Sectorul 2 al municipiului București.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând posibilități de propagare la o clădire aflată în imediata vecinătate.

La fața locului au fost trimise nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Citește pe Antena3.ro

Până în acest moment, nu au fost raportate victime, iar echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu casa sector 2 capitala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri