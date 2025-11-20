Începe judecata în cazul „Abatorul de Copii”: Ginecologul Florian Robe, „călăul din Polizu”, ajunge astăzi în fața instanței

Prima înfățișare are loc la Tribunalul București, începând cu ora 10:00, iar acuzațiile sunt fără precedent: tentativă de omor calificat asupra unui nou-născut.

Un caz unic în istoria recentă a medicinei românești

Avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul familiei, a explicat că dosarul este „unic ca acuzare”, pentru că tocmai medicul care trebuia să salveze viața copilului este acuzat că ar fi făcut contrariul.

„Acel medic care trebuia să salveze viața nou-născutului, sau «produsului», cum îi spunea el, ar fi ordonat să nu fie salvat. Ba chiar ar fi încercat – conform probatoriului – să îi curme viața mai rapid”, declară avocatul Cuculis.

Cazul a fost supranumit în presă „Abatorul de copii”, după ce mai mulți martori au depus mărturii cutremurătoare despre practici suspecte din cadrul Maternității Polizu.

Ce spun procurorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a reținut în rechizitoriu fapte de o gravitate excepțională. Medicul Florian Robe este acuzat că în aprilie 2019 ar fi declarat ca „avort spontan” o naștere în care fetița prematură era viabilă, având semne vitale evidente, confirmate de personalul medical.

„Deși semnele de viabilitate erau evidente, medicul a refuzat nejustificat, timp de 12 ore, să ia măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale”, arată procurorii.

Anchetatorii susțin că există înregistrări video și declarații ale martorilor, considerate valide de Curtea de Apel București, care a decis că probele sunt suficient de solide pentru a trimite cazul în judecată.

Acuzații cutremurătoare: „Nu mai ocupați un loc în incubator”

Potrivit avocatului Cuculis, ancheta a scos la iveală detalii de-a dreptul șocante despre comportamentul medicului, relatate de martori și personal medical:

„Reiese din declarațiile martorilor că prin acest ‘Dr. Robe’, Polizu era un abator de copii prematuri, aruncați la propriu în coșul de gunoi până mureau.”

De asemenea, avocatul susține că medicul ar fi justificat comportamentul afirmând că prematurii „nu mai ocupă un loc în incubator”, într-un context în care secția neonatală era supraaglomerată.

Pedepse care pot ajunge la închisoare pe viață

Medicul este acuzat de tentativă de omor calificat, faptă care în legislația românească se pedepsește cu:

15–25 de ani de închisoare

sau

închisoare pe viață

În 2022, după trei ani de la episodul din Polizu, familia a depus o plângere penală. Procurorii au început urmărirea penală „in rem”, iar ulterior, după audierea martorilor și administrarea probelor, urmărirea penală a fost extinsă direct asupra medicului.

Instanța confirmă: „Probele pot sta în picioare”

Curtea de Apel București a dat undă verde judecării pe fond, afirmând că probele:

„pot sta în picioare și justifică trimiterea în judecată a medicului Florian Robe.”

Cazul Polizu – simbol al unei crize mai profunde?

Cazul ridică întrebări grave despre: