Începe proiectarea Drumului de mare viteză Bucuresti-Giurgiu

Conform acestuia, pe 19 ianuarie 2026 va începe realizarea Studiului de Fezabilitate, urmând ca proiectarea preliminară pentru acest obiectiv are o durată de 16 luni.

Studiul de Fezabilitate urmează să stabilească traseul final, profilul investiției (autostradă/ drum expres), numărul și amplasarea nodurilor rutiere, precum și structura.

Contractul pentru Studiul de Fezabilitate al primului drum rapid care se proiectează la frontiera cu Bulgaria a fost semnat în urmă cu o săptămână cu o asociere de firme de inginerie din România și Turcia, formată din Activ Proiectare Infrastructură SRL (lider) – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi.

Contractul are o valoare de 34 milioane lei, finanțare asigurată prin Programul Transport și din fonduri de la Bugetul de Stat. Studiul va sta la baza unei documentații solide, care va permite etapa viitoare de proiectare și execuție.