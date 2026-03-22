x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incident grav în Mureș: Un bărbat a fost atacat de un urs. Victima este transportată de urgență cu elicopterul SMURD

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   13:46
Sursa foto: SMURD/Un bărbat a fost atacat de urs în timp ce se afla singur într-o pădure din județul Mureș.

Un bărbat de 58 de ani a suferit răni grave la mâini și picioare, după ce a fost atacat de urs, duminică, în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari).

Potrivit ISU Murel, pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Miercurea Nirajului au fost solicitați să intervină, în jurul orei 12:30, în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari), unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs, cu o ambulanță SMURD, precum și elicopterul SMURD Brașov.

La sosirea forțelor de intervenție, bărbatul era conștient.

Bărbatul era singur în momentul producerii incidentului.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul picioarelor și o fractură deschisă la mâna stângă.

Aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD și va fi transportată la UPU Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: smurd urs mureş
Parteneri