Centenarul Leonid Dimov, marcat printr-o amplă expoziție documentară la MNLR

Evenimentul va avea loc la sediul muzeului din strada Nicolae Crețulescu nr. 8. Amfitrionul evenimentului va fi criticul și istoricul literar Ioan Cristescu – directorul Muzeului Național al Literaturii Române, iar lista invitaților îi include pe: criticul literar și scriitoarea Luminița Corneanu – curatorul expoziției, alături de prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter și conf. univ. dr. Răzvan Voncu, critici și istorici literari.

Expoziția valorifică documente (manuscrise, fotografii, acte personale, extrase din documente ale Securității sau dedicații autografe, multe dintre acestea, inedite) provenind din arhiva Muzeului Național al Literaturii Române, din arhiva personală a fiicei poetului, Ileana Moise-Dimov, din arhiva personală a profesorului Ion Bogdan Lefter, din arhiva CNSAS, arhiva Ion Cucu și de la Arhivele Naționale ale României, precum și înregistrări din arhiva Radio România.

Biografia și opera lui Leonid Dimov sunt prezentate în contextul epocii, cu un accent particular pe apartenența poetului la Grupul Oniric și pe urmărirea extensivă a membrilor acestuia de către organele Securității timp de peste două decenii.

Născut la opt ani după Marea Unire, Leonid Dimov a traversat cele patru dictaturi succesive ale României secolului XX: regimul regal autoritar, dictatura antonesciană, perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej și regimul Ceaușescu. Istoria i-a marcat profund biografia: în copilărie a fost discriminat din cauza originii sale evreiești, iar în adolescență a fost exmatriculat din același motiv. Ca adult, a fost închis pentru „agitație publică”, iar un deceniu mai târziu a intrat în atenția Securității, după ce s-a alăturat unui grup de scriitori care susțineau libertatea de exprimare în plin regim ceaușist.

Fire introvertită, Dimov se refugiază de adolescent în lumea visului, din care, la vârsta adultă, va face o poetică personală ce a fascinat generații de cititori.

Expoziția „La început a fost Visul. Leonid Dimov – 100” invită publicul într-o călătorie prin universul poetic al lui Leonid Dimov, unde bogăția sonoră, luxurianța imaginilor și fantezia desfășurărilor epice devin modalități de evadare dintr-o realitate apăsătoare, în care omul este constrâns să se facă mic și să tacă pentru a supraviețui.

Durata expoziției: 21 mai – 21 iunie 2026.