Scandal pe holurile Parlamentului! Ofițerul de presă al Guvernului a blocat și bruscat jurnaliștii care încercau să ajungă la premierul Ilie Bolojan

Ofițerul de presă, scut uman în fața premierului

În timp ce jurnaliștii așteptau ieșirea premierului din sala de plen, ofițerul de presă al Guvernului s-a poziționat în fața lor și a împiedicat apropierea acestora de Ilie Bolojan. Conform imaginilor surprinse, bărbatul a folosit propriul corp ca barieră, a blocat mișcările reporterilor și, în unele cazuri, chiar le-a prins mâinile atunci când aceștia încercau să înregistreze declarații.

Un jurnalist care a încercat să îl ocolească pentru a ajunge în dreptul premierului a fost împins înapoi. Acesta a refuzat să facă declarații, iar ofițerul de presă i-a oprit pe jurnaliștii care încercau să obțină răspunsuri de la prim-ministru.

Incidentul s-a petrecut în contextul prezentării Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 de către președintele Nicușor Dan – un eveniment de interes public major, potrivit Mediafax.

Premier fără declarații, comunicare doar „în cadru organizat”

Deși era prezent la un eveniment important, premierul Ilie Bolojan nu a oferit niciun fel de declarații – nici în plen, nici la ieșirea din Parlament. Singura interacțiune cu presa a fost „cortina umană” formată de ofițerul de presă.

Nu este prima dată când Bolojan evită întrebările spontane ale ziariștilor, el repetând în nenumărate rânduri că va comunica doar în format organizat: conferințe de presă și interviuri programate.

Recent, echipa premierului a restricționat chiar și accesul unor fotojurnaliști la briefingurile Guvernului, îngreunând relatarea vizuală a activității Executivului.

Guvernul admite „excesul de zel” și anunță verificări

După ce imaginile cu incidentul au fost distribuite în presă, Guvernul a transmis un mesaj oficial în care recunoaște comportamentul nepotrivit al ofițerului de presă:

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta”, transmite Guvernul.

Executivul reamintește, totodată, că premierul comunică public doar în situații formal organizate:

„Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat.”

Guvernul a subliniat și că, din 23 iunie 2025 – data instalării în funcție a premierului –, Ilie Bolojan a susținut „13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri”.

Purtătorul de cuvânt intervine cu explicații suplimentare

Pe grupul de presă al Guvernului, purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a venit cu mai multe clarificări, negând că premierul ar fi cerut protecție fizică:

„Nimeni nu i-a cerut ofițerului de presă să protejeze fizic premierul de jurnaliști. Premierul este însoțit de un dispozitiv SPP a cărui sarcină este intervenția fizică atunci când ea se impune. Nu a fost cazul.”

Dogioiu a apărat ritmul comunicării premierului, întrebând ironic care ar fi standardul de transparență, în condițiile în care acesta susține, în medie, „2,6 conferințe de presă pe lună”.

Reguli stricte impuse presei de echipa premierului

De la începutul mandatului, Ilie Bolojan a stabilit reguli clare: ședințele de Guvern sunt transmise exclusiv pe sistemul intern al instituției, fără accesul presei, iar declarațiile se fac doar în format organizat.

Miercuri, după prezentarea președintelui Nicușor Dan, șeful statului a făcut declarații de presă în fața sălii, însă premierul a refuzat, din nou, orice interacțiune spontană cu jurnaliștii.