Incident grav în Gara Fluvială Călărași: O pasarelă s-a prăbușit și șapte persoane au ajuns la spital

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi, Ovidiu Tătăran, a precizat luni, pentru AGERPRES, că incidentul s-a petrecut în urmă cu o zi, în timpul evenimentului "Dunărea ne uneşte".



Astfel, mai multe persoane au urcat pe o pasarelă din metal pentru a se deplasa la un ponton pentru a fi preluate de o barcă, la braţul Borcea, iar pasarela "ar fi intrat în balans" şi "ar fi cedat sub greutatea lor" şi, cel mai probabil, "pasarela s-a îndoit", a explicat sursa citată.



"Pasarela era la o înălţime de aproximativ 2 metri, iar când s-a îndoit, persoanele aflate pe aceasta au suferit o precipitare de o jumătate de metru", a completat purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi.



La faţa locului au intervenit pompierii şi echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Călăraşi.



"În ziua de duminică, în jurul orei 18:00, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină, alături de colegii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Călăraşi, la un incident produs în Portul turistic Călăraşi, unde şapte persoane (doi adulţi şi cinci copii) au suferit diverse traumatisme în timp ce traversau o pasarelă care s-a avariat. (...) În urma acestui incident: un adult în vârstă de 33 ani, respectiv o mamă şi copilul său, în vârstă de 8 ani, au fost preluaţi de către echipajul încadrat pe autospeciala SMURD, un alt copil de 4 ani împreună cu mama sa au fost preluaţi de un echipaj SAJ Călăraşi, copilul prezentând un traumatism abdominal, un minor, în vârstă de 16 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral a fost preluat, de asemenea, de una dintre ambulanţele SAJ Călăraşi, un alt minor, de 13 ani, care prezenta un traumatism la degetul membrului superior, a fost preluat de un echipaj SAJ Călăraşi, iar o fetiţă de 10 ani ar fi suferit un atac de panică", se arată într-un comunicat de presă al ISU Călăraşi.



Niciuna dintre persoanele duse la spital nu a rămas internată, a precizat Ovidiu Tătăran.



Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi a declanşat un proces de evaluare a incidentului, în condiţiile în care această pasarelă a fost preluată chiar în acest an de la Primăria Călăraşi, în cadrul unui proiect transfrontalier.



"Noi, CJ, am preluat pasarela de la Primăria Călăraşi. Noi facem propria noastră evaluare. A fost un proiect la Gara Fluvială şi pasarela aceea ducea de la Gara Fluvială la un ponton, de unde urma să fie preluaţi pasagerii. Acum, pasarela era în administrarea CJ, a fost un proiect în care am fost şi noi lider de proiect, dar procedura a fost organizată şi derulată în cadrul Primăriei. Pasarela fusese preluată anul acesta în administrarea CJ de la Primăria Călăraşi, a fost un proiect transfrontalier", a declarat, pentru AGERPRES, administratorul public al judeţului Călăraşi, Bogdan Mihai. AGERPRES

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