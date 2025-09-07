x close
Aglomerație pe Valea Prahovei, între Azuga și Bușteni

de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   17:20
Este aglomerație duminică pe DN 1, între stațiunile Azuga și Bușteni, iar polițiștii se așteaptă la o creștere a traficului și pe DN 39, A1 și A2.

Centrul Infotrafic anunță că duminică, în jurul prânzului, se circulă în condiții de aglomerație pe Valea Prahovei (DN 1), între stațiunile Azuga și Bușteni, pe sensul Brașov – Ploiești.

Polițiștii estimează o creștere a valorilor de trafic pentru orele următoare și pe DN 39 dinspre Vama Veche spre Constanța, pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, precum și pe Autostrada A1, la intrarea în București dinspre Plitești.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: infotrafic aglomeratie valea prahovei azuga buşteni
