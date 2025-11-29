Îngrijorările tinerilor Millennials și Z sunt cele economice și politice

Pe lângă viitorul financiar, instabilitatea politică și corupția sunt motive importante de îngrijorare. În același timp, costul vieții rămâne o preocupare majoră. Aproape jumătate dintre Millennials și aproape 40% dintre tinerii din Generația Z se simt afectați de cheltuielile zilnice, scrie stiripesurse.ro

Tinerii nu fac față cheltuielilor

Mulți trăiesc de la un salariu la altul, iar peste o treime dintre ei întâmpină dificultăți în a acoperi cheltuielile curente.

Studiul arată și că tinerii români își doresc mai mult decât un venit sigur. Peste 90% dintre respondenți consideră important să aibă un job care să le ofere satisfacție și sens dincolo de bani.

În același timp, aproape jumătate folosesc deja inteligența artificială generativă la locul de muncă, iar preocuparea pentru mediul înconjurător rămâne ridicată, mulți fiind dispuși să plătească mai mult pentru produse sustenabile.

„Bunăstarea financiară rămâne o prioritate, iar tinerii sunt tot mai dispuși să își ajusteze cariera sau să încerce domenii noi pentru a-și atinge obiectivele profesionale”, a explicat Raluca Bontaș, Partener Deloitte România.

Studiul, ajuns la ediția a 14-a, a analizat răspunsurile a peste 23.000 de tineri din întreaga lume, inclusiv din România, oferind o imagine detaliată asupra temerilor și așteptărilor noilor generații.