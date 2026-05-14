Florin Cîțu atacă guvernarea: Datele INS confirmă dezastrul economic și recesiuneai

Fostul premier Florin Cîțu scrie pe Facebook faptul că datele prezentate de INS nu sunt o surpriză, ci „sunt o confirmare”.

„Din iulie 2022, fiecare creștere de taxe, fiecare măsură iliberală, fiecare intervenție în economie a urmat același tipar: previzibil, documentat, anunțat. Dar economiile fragile nu cad brusc. Se degradează metodic, până când datele confirmă ceea ce era deja vizibil în arhitectura economiei. INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei: PIB în T1 2026 cu -1,7% față de T1 2025, inflație la 10,7% și o probabilitate ridicată ca întreg anul 2026 să fie în recesiune. Dacă scenariul meu se confirmă, va fi primul an după 2010 cu scădere anuală a PIB-ului, excluzând perioada pandemiei. Asta chiar este contraperformanță. În 2010 economia globală suferea consecințele crizei subprime. În 2020 era lovită de pandemie. În 2026, România suferă de prea multă autosuficiență. Iar asta costă”, spune Florin Cîțu.

Această autosuficiență „te duc, inevitabil, o politică fiscală prociclică” și o politică monetară care o acomodează.

Bineînțeles, cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că taxele nu pot fi scăzute, spune Cîțu, care le cere liberalilor să aibă „gândire liberală”.

„Exact cei care au dus economia aici vă explică acum că nu există alternativă. Evident că taxele pot fi reduse. Dar pentru asta trebuie să gândești liberal - să pui pe primul loc proprietatea privată, antreprenorii și economia de piață, nu statul și reflexul permanent de a controla tot. Cel mai grav este altceva. Cei care iau deciziile nu răspund pentru consecințele lor. Unii se văd chiar avansând în funcție. Este normal: nu au skin in the game. Pot greși sistematic fără să suporte personal costul, atâta timp cât interesele grupărilor pe care le reprezintă o cer. Populația nu are același lux. Un sistem complex fără skin in the game nu învață. Nu devine antifragil (devine mai fragil cu fiecare criza). Continuă să intervină în aceleași variabile greșite și apoi se miră de același rezultat”, a mai spus Cîțu.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică.

