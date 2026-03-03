INSP demarează o campanie de vaccinare la nivel național pentru copii

Campania are scopul de a-i imuniza pe cei mici împotriva bolilor infecțioase, precum rujeola, oreionul, rubeola sau difteria.

„Prin vaccinarea unui număr suficient de mare de persoane, scade probabilitatea ca boala să se răspândească de la om la om. Se formează astfel o protecție și scade riscul apariției focarelor de boală iar când un număr suficient de oameni devin imuni, se poate ajunge la „imunitate colectivă” sau „imunitate de grup”. Acest lucru ajută la protejarea nu doar a celor vaccinați, ci și, indirect, a celor care sunt mai vulnerabili la boală și care nu pot fi protejați prin vaccinare ca urmare a unor contraindicații temporare sau definitive la vaccinare”, transmite INSP.

INSP precizează că vaccinarea este una dintre cele mai eficiente metode pentru prevenirea răspândirii bolilor infecțioase care pot duce la complicații severe, dizabilități sau chiar deces.

Conform statisticilor publicate pe Portalul European de Informații despre vaccinare, o persoană bolnavă de rujeolă poate infecta la rândul ei între 12 și 18 persoane. Un bolnav de oreion poate răspândi infecția la alte 4-7 persoane, iar un bolnav cu tuse convulsivă poate infecta de la 12 până la 17 persoane. Un bolnav de difterie sau rubeolă poate infecta, în medie, 6-7 persoane din anturajul apropiat.

În 2024, aproximativ 95.000 de persoane au murit, pe tot globul, din cauza rubeolei. Decesele provin, în special din rândul copiilor nevaccinați sau cu schemă incompletă cu vârsta de sub 5 ani.

În prezent, copiii din România se vaccinează împotriva bolilor infecțioase cu vaccinul ROR, care acționează împotriva rujeolei, rubeolei și a orionului, fiind introdus în această formulă, din anul 2004, deși primele campanii de vaccinare pentru rubeolă au fost desfășurate constant încă din 1979.

Cu toate acestea, începând din anii 2010, rata vaccinării a scăzut progresiv. În 2024, a ajuns la 80,8% pentru prima doză și la 69,4% pentru a doua doză, scăderea fiind pusă pe seama refuzului părinților de a-și vaccina copiii survenită pe fondul neîncrederii în vaccinuri.

Potrivit INSP, bolile care pot fi prevenite prin vaccinare sunt rujeola, rubeola și oreionul, hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip B și infecțiile pneumococice.

„Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai cost-eficiente modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții”, transmite INSP.

