x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Întâlnire importantă pentru România: ce au discutat Nicușor Dan și cancelarul Austriei

de Redacția Jurnalul    |    28 Apr 2026   •   22:49
Sursa foto: Nicușor Dan anunță o colaborare consolidată cu Austria

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a avut o întrevedere cu Christian Stocker, cancelarul federal al Austria, în marja Summitul Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik (Croația), discuțiile vizând reconfirmarea parteneriatului dintre cele două state.

„În marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, am avut plăcerea de a discuta cu Christian Stocker, cancelarul federal al Austriei, despre parteneriatul nostru european și economic”, a transmis șeful statului.

Potrivit acestuia, relațiile economice dintre România și Austria rămân solide.

„Austria este al doilea cel mai mare investitor în economia României, iar colaborarea noastră continuă să se dezvolte”, a precizat Nicușor Dan.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat cooperarea bilaterală și teme legate de securitatea energetică.

„Am abordat teme cheie, precum cooperarea bilaterală, pentru a consolida legăturile dintre țările noastre, precum și provocările energetice, deoarece este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”, a arătat președintele României.

„Suntem pregătiți să continuăm acest parteneriat puternic, în beneficiul cetățenilor noștri!”, a încheiat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Nicușor Dan Austria
Parteneri