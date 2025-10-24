Poate intra România în zona euro? Răspunsul lui Nicușor Dan

Întrebat, în noaptea de joi spre vineri, dacă România poate accede la zona euro, Nicușor Dan a spus că o condiție esențială este stabilitatea bugetară.

„Noi, în momentul ăsta, nu putem să vorbim de asta. cu deficitul la 8%, cum suntem... Mai întâi să ne preocupăm de deficit și imediat după asta”, a spus Dan.

Președintele a afirmat, însă, că intenția României de a adera la OCDE avansează.

„Vara anului viitor este o țintă realistă”, a precizat Dan.

(sursa: Mediafax)