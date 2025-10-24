x close
Poate intra România în zona euro? Răspunsul lui Nicușor Dan

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   10:45
Poate intra România în zona euro? Răspunsul lui Nicușor Dan

Deocamdată nu putem vorbi despre o accedere la zona euro, având un deficit atât de mare, spune președintele Nicușor Dan, prezent la Bruxelles, la Consiliul European.

Întrebat, în noaptea de joi spre vineri, dacă România poate accede la zona euro, Nicușor Dan a spus că o condiție esențială este stabilitatea bugetară.

„Noi, în momentul ăsta, nu putem să vorbim de asta. cu deficitul la 8%, cum suntem... Mai întâi să ne preocupăm de deficit și imediat după asta”, a spus Dan.

Președintele a afirmat, însă, că intenția României de a adera la OCDE avansează.

„Vara anului viitor este o țintă realistă”, a precizat Dan.

(sursa: Mediafax)

