x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro

Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   21:30
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro
Sursa foto: Hepta

Costul pentru funeraliile fostului președinte Ion Iliescu s-a apropiat de suma de 18.000 de euro, dintre care 7.000 de euro a costat numai dricul, sicriul și pachetele cu pomană, potrivit surselor Gândul.

În cadrul funeraliilor s-au mai plătit biserica, corul, preoții, groparii, dar și celelalte taxe aferente.

Potrivit tradiției românești, la înmormântarea fostului președinte s-au dat și 20 de pachete cu pomană. Pachetele au fost de post. În pachetele cu pomană de la înmormântarea lui Ion Iliescu s-a dat pilaf, halva, măr, o chiflă, o bere, o farfurie, o cană, o napolitană de fără zahăr, apă, dar și un pate vegetal. Cele 20 de pachete au fost împărțite numai oficialităților de către o persoană de la Guvern.

Printre cei care au participat la înmormântare sunt foștii premieri, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan, dar și actualul premier Ilie Bolojan.

Potrivit surselor Gândul, militarii Gărzii de Onoare nu au primit pachet și nici groparii sau paznicii de la cimitirul militar Ghencea 3. Funerariile fostului președinte Ion Iliescu au fost organizate de firma BELIGI din Capitală, iar dricul s-ar putea să fi fost închiriat de la o firmă din Bacău.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: ion iliescu funeralii cost
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri