Ion Sterian, șeful Transgaz: „România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026”

“România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. La sfârşitul ciclului de injecție gradul de umplere al depozitelor de înmagazinare subterană a fost de 98,2% din capacitatea tehnică de stocare. Producția internă este la acelaşi nivel ca iarna precedentă, iar toate capacităţile de transport ale Sistemului Național de Transport sunt disponibile şi puse la dispoziție pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a tuturor distribuțiilor şi a consumatorilor direcți racordați la SNT în condiții de siguranță şi continuitate”, a afirmat Ion Sterian. În condițiile unei ierni cu temperature medii, consumul va putea fi asigurat exclusive din producția internă, dar îîn cazul unei ierni cu temperature foarte scăzute, România va fi obligată să aplele la importuri de gaze.

“În condițiile unui sezon rece cu valori normale de temperatură, la o estimare de consum la nivelul anului trecut, acoperirea consumului de gaze naturale poate fi realizată din producția internă şi din cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană.

Bineînțeles că, pentru zilele în care se vor înregistra temperaturi foarte scăzute, pentru acoperirea vârfurilor zilnice de consum va fi necesar import. Un exemplu ar fi luna februarie, când în condițiile în care s-ar înregistra temperaturi foarte scăzute, consumul zilnic de gaze naturale ar înregistra valori de 57-60 mil m³/zi şi în aceste condiții, ținând cont şi de faptul că stocurile din depozitele de înmagazinare scad, necesarul de import ar fi de până la 5-8 mil m³/zi. În condițiile în care consumul CET lernut va fi în medie de 1,2 mil m³/zi (față de o medie de 0,5 mil m³/zi înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut), iar începând cu luna ianuarie 2026 va fi pusă în funcţiune CET Mintia cu un consum de cca 3,6 mil m³ /zi (150 mii m³/h), atunci estimăm un necesar de import pentru perioada noiembrie 2025-martie 2026 de cca 0,3-0,4 mld m³”, potrivit șefului Transgaz.

În ceea ce privește estimările de consum, Ion Sterian a oferit o serie de detalii: “Estimarea creşterii consumului de gaze naturale în anul 2026 este influențată în principal de data la care va fi pusă în funcțiune CET Mintia și capacitatea la care aceasta va funcţiona. Astfel, dacă în prima jumătate a anului consumul înregistrat de CET Mintia va fi de cca 100 mil m³/lună (150 mii m³/h), iar în a doua jumătate a anului ar funcţiona la capacitate maximă de cca 225 mil m³/lună (315 mii m³/h), creșterea estimată a consumului ar putea ajunge până la 22 – 22,5%”.

În cadrul interviului, șeful Transgaz a abordat și problema investițiilor realizate de către compania pentru întărirea securității în alimentarea cu gaze a României.

“Prin construirea conductei de transport gaze naturale Tuzla-Podişor, în lungime de 308,3 kilometri şi DN 1200 respectiv DN 1000, care face legătura între resursele de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre şi coridorul BRUA, se asigură posibilitatea transportului gazelor naturale spre şi dinspre Bulgaria şi Ungaria prin interconectările existente Giurgiu – Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac- Szeged (cu Ungaria). Această investiție contribuie semnificativ la creșterea securității în aprovizionarea cu gaze naturale a României, la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, la dezvoltarea social-economică a zonelor traversate, prin crearea de noi locuri de muncă în perioada de operare.

Gazoductul Tuzla – Podișor contribuie la asigurarea necesarului de consum gaze naturale pentru economie și populație, la crearea premiselor pentru stimularea investițiilor private în zonă, la un aport de venituri suplimentare pentru cele 42 de UAT-uri traversate, la alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona proiectului, respectiv a unui număr aproximativ de 184.221 locuitori şi a 523 instituții publice, respectiv şcoli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale și altele.

Prin finalizarea conductei Băncia – Mintia, se facilitează aprovizionarea cu gaze naturale a noї capacități de generare a energiei electrice de la Mintia și dezvoltarea capacităților de transport a gazelor naturale pentru conectarea viitorilor consumatori de gaze naturale – consumatori industriali sau rețele de distribuție dezvoltate de unitățile administrativ-teritoriale – UAT – la Sistemul Național de Transport.

Realizarea proiectului contribuie la asigurarea necesarului de consum gaze naturale pentru economie și populație, la crearea premiselor pentru stimularea investițiilor private în zonă, la un aport de venituri suplimentare pentru UAT-urile traversate, la alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona proiectului, respectiv a unui număr aproximativ de 21.981 locuitori şi a 163 instituții publice” a amintit printre altele Ion Sterian.