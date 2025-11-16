Medicul Iuliu Torje, despre acuzațiile Prof. Șerban Bubenek, șeful SRATI: Sunt aberante, s-a depășit orice limită

„Această postare reprezintă prima parte a răspunsului meu public la scrisoarea transmisă de conducerea SRATI, o scrisoare în care sunt defăimat în mod repetat, prin afirmații care nu doar că sunt absolut nefondate, dar depășesc orice limită a unui dialog profesional. Vorbim despre acuzații aberante, complet rupte de realitate, acuzații care au clar intenția de a-mi compromite reputația și de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea și chiar calitatea de medic”, a afirmat Torje.

Dr. Torje a mai spus că este medic anesteziolog și că profesează în Germania din 2016, imediat după absolvirea facultății. A ajuns acolo printr-o bursă Erasmus și a avut loc de muncă asigurat. A fost medic rezident timp de doi ani și jumătate în chirurgie generală, traumatologie și terapie intensivă.

Iuliu Torje: M-am retras din funcția de consilier onorific, nu am fost demis

Medicul anestezist Iuliu Torje, stabilit în Germania, susține că decizia de a nu mai fi consilier onorific al ministrului Sănătății îi aparține în totalitate, precizând că nu a fost demis, ci s-a retras pentru a preveni escaladarea tensiunilor publice.

„L-am informat direct și transparent că nu consider oportun ca acest context public tensionat să capete o dimensiune instituțională. Din acest motiv, i-am comunicat decizia mea de a mă retrage din postura de consilier onorific, pentru a proteja buna funcționare a activității ministerului și pentru a evita orice interpretări care ar putea afecta agenda profesională a instituției”, a transmis Torje.

Acesta i-a mulțumit ministrului Sănătății pentru colaborare și „modul profesionist” în care a gestionat situația.

Retragerea vine după ce prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), a solicitat ca Torje să fie declarat „persona non-grata” la toate manifestările UMF „Carol Davila” și ale Colegiului Medicilor din România.

Bubenek l-a calificat pe Torje drept „hater tânăr”, acuzându-l că „defăimează și jignește” medici români, în special pe cei din ATI, încă din perioada pandemiei.

„Dr. Iuliu Torje este un hater tânăr (sub 40 ani) al medicilor din România, în special al medicilor din specialitatea ATI, membri SRATI, pe care îi atacă, îi defăimează și îi jignește în mod mișelesc și repetat începând cu anul 2020 și până astăzi”, a scris Bubenek într-o scrisoare adresată Colegiului Medicilor și conducerii UMF.

Scandalul a pornit după declarația lui Torje conform căreia nu ar realiza anestezie pediatrică decât în spital, afirmație care a stârnit reacții puternice din partea conducerii SRATI.