România face primul pas spre aderarea la IEA. Ivan: Dezvoltăm un mix energetic puternic

„Recunoaștere uriașă pentru România: în cadrul întâlnirii de astăzi, Fatih Birol și boardul IEA mi-au transmis susținerea lor totală pentru aderarea la IEA, organizația care reunește peste 40 de state și fixează direcțiile energetice strategice la nivel global”, a transmis Ivan, marți, pe Facebook.

Strategia României de dezvoltare energetică, bazată pe diversificare și investiții majore, este validată de marile puteri, conform ministrului.

„Comunitatea statelor campioni energetici au înțeles un lucru clar: România își va dezvolta un mix energetic puternic, prin proiectele pe care le implementăm în nuclear, eolian, hidro, solar și în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră”.

Un alt punct important al dialogului cu directorul Fatih Birol a fost rolul hidroenergiei, considerată esențială pentru consumul global în creștere.

„Fatih Birol a reamintit că hidroenergia este gigantul uitat al electricității, producând 14% din energia lumii - mai mult decât nuclearul și cât energia eoliană și cea solară la un loc. Odată cu creșterea consumului global și extinderea centrelor de date, hidroenergia va deveni și mai importantă”.

Ivan vizează consolidarea poziției regionale. „Pentru România, concluzia e simplă: Trebuie să finalizăm proiectele energetice începute - în hidro, nuclear, eolian, gaz și infrastructură - ca să ne întărim poziția regională. Suntem pe drumul corect. Cu parteneri puternici. Cu rezultate. Cu încredere”.

