Bogdan Ivan: Prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual

Declarațiile au fost date, miercuri după-amiază, de Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Schema propusă de Ministerul Energiei, respectiv un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, aflată în transparență decizională, prevede o ieșire treptată din schema de plafonare și, conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), ar însemna scăderi de până la 23% a prețurilor la gaze pentru gospodării, dar o creștere de 25% pentru consumatorii non casnici.

Măsurile pe piața gazelor vin după ce piața energiei electrice a fost reliberalizată, de la 1 iulie 2025, iar pentru susținerea consumatorilor vulnerabili, pe acest segment s-a introdus un tichet de 50 de lei lunar, sumă care este redusă din factură, până la finalul acestui an.

„N-are nicio legătură subiectul să cu consumatorii non casnic. Vorbim despre mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul - de transport, distribuție, furnizare - să avem de asemenea tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a declarat ministrul Energiei, la întrebarea jurnaliștilor.

„Asta este foarte clar pentru toată lumea, pentru că ne interesează, ca și Guvern ,să nu mai avem din nou aceeași experiență care a cauzat panică în rândul oamenilor, le-a erodat puterea de cumpărare în momentul în care s-a eliminat plafonarea la energie electrică. De această dată de un mecanism care nu se numește plafonare la prețul final, ci avem un mecanism prin care, pe tot lanțul de producție, transport, distribuție, furnizare, avem tarife reglementate, iar în această formă păstrăm și prețul gazelor și chiar îl ducem în jos în etapa următoare”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit notei de fundamentare, actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă din ce în ce mai complicat în urma continuării războiului din Ucraina și a deciziei Ucrainei de a întrerupe tranzitul de gaze din Federația Rusă pe teritoriul său.

Totodată, spun inițiatorii, ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare după data de 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici, indică valori de preț mai mari și cu 20% față de plafonul de preț actual. Principalii furnizori, cei care au cota de piață cumulată de peste 90% în sectorul casnic, prezintă oferte de preț mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual.

„În aceste condiții, pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziția către piața liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanților la piață, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, prețul propus este de 110 lei/MWh la producători, față de 120 de lei/MWh, cât este cel reglementat în prezent.

Conform actualei scheme, până la 31 martie, populația beneficiază de un plafon de 0,31 lei/kWh, iar firmele cu consum de până la 50.000 MWh pe an – de unul de 0,37 lei/kWh, în timp ce CET-urile beneficiază de preț reglementat de 120 lei/MWh dacă acestea cumpără de la producătorii interni sau de 370 lei/MWh, dacă achiziționează de la furnizori.

Mai exact, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în primul rând necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Acest preț va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, „în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României”.

Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

De amintit că statul are restanțe la furnizori, pentru decontarea diferențelor dintre prețul plafonat și cel din contractele de furnizare, în contul celor două scheme, la energie și gaze, de aproape 10 miliarde de lei, potrivit estimărilor ACUE.

(sursa: Mediafax)