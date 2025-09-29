Liberty Galaţi a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj

„Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul intermi­nisterial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat“, a spus pentru ZF Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial.

Vice­pre­mierul Marian Neacşu a organizat joi prima întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi. Membrii comitetului au analizat situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi, din perspectiva obligaţiilor financi­are şi a procedurilor judiciare aflate în deru­lare, precum şi din punct de vedere social.

(sursa: Mediafax)