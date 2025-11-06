Liderul romilor din Neamț, Simion Stan, a murit după ce s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok

Simion Stan, fost președinte al Partidei Romilor din Neamț și un lider respectat al comunității rome din Roman, a murit la spital, la vârsta de 74 de ani, după ce s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, transmis luni, 3 noiembrie. Gestul șocant al bărbatului a fost văzut în direct de mai mulți internauți, unul dintre ei fiind cel care a alertat autoritățile. Poliția a schimbat încadrarea juridică a cazului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, bărbatul a fost găsit în curtea casei sale din Roman, cu o rană gravă la cap provocată de o armă de foc. Imediat după incident, a fost transportat la Centrul de Primiri Urgențe din Roman, apoi transferat la o clinică din Iași, unde medicii au încercat să-l salveze. Din nefericire, joi, Simion Stan a fost declarat decedat.

„Am fost informaţi că bărbatul a decedat. Se schimbă încadrarea juridică în ucidere din culpă şi uz de armă fără drept”, a declarat inspectorul principal Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.

Conform anchetatorilor, Simion Stan figura ca deținător de arme letale, însă permisul de port-armă îi fusese anulat. În momentul incidentului, se afla încă în termenul legal pentru predarea armei la un armurier autorizat. Arma folosită era o pușcă de vânătoare de calibru mic.

Deocamdată, motivul pentru care fostul lider al romilor a recurs la acest gest extrem rămâne necunoscut. În comunitatea din Roman, Stan era considerat un om respectat și o voce importantă a etniei rome.