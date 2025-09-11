Limba română, materie obligatorie la o școală din Franța

Proiectul se derulează la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, în apropiere de Paris, și își propune să extindă treptat studiul limbii române până la nivel liceal.

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a subliniat importanța acestui pas pentru integrarea comunității românești.

"O veste foarte bunā la început de nou an școlar - Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română. Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a. Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local.", a transmis ambasadorul României în Franța, Ioana Bivolaru

În prezent, în Franța locuiesc aproximativ 500.000 de români, ceea ce face ca acest proiect să fie un pas important pentru integrarea comunității românești și promovarea limbii române în sistemul de învățământ francez.

