Liniile de transport 90 şi 104 vor avea duminică program prelungit, cu ocazia meciului FCSB - FC Argeş

În acelaşi timp, dacă situaţia o va impune, sub directa coordonare a agenţilor de ordine publică şi a agenţilor Brigăzii Rutiere de Poliţie, traseele liniilor 86, 90, 104 şi 143 vor fi modificate, potrivit sursei citate.



Vehiculele liniilor 90 şi 104 vor circula în zona "Arenei Naţionale", după terminarea meciului, astfel: ultima plecare a troleibuzelor liniei 90 de la "Arena Naţională" către "M Petrache Poenaru" va avea loc la ora 23:41; orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 104 în zona "Arenei Naţionale", pe sensul spre "Piaţa Operei", sunt 23:30 şi 23:45.



"Dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza linia 90 de la staţia "Aura Buzescu", iar plecarea va avea loc la ora menţionată mai sus. De asemenea, în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual. În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la staţia "Sarafineşti", iar orele estimate de trecere în zona "Arenei Naţionale" sunt cele menţionate mai sus", precizează TPBI.



De asemenea, în cazul restricţionării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază - între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, după care revine la traseul actual.



TPBI precizează că spectatorii prezenţi pe "Arena Naţională" mai au la dispoziţie şi vehiculele liniilor 311, 330 şi 335, precum şi autobuzele liniilor de noapte N1, N10, N102 şi N109, care circulă conform programului stabilit.

AGERPRES