Liviu Maior, fost ministru al Educației, a murit

„Dumnezeu a mai luat langa El un mare OM. Profesorul Liviu Maior a fost pentru mine, și pentru mulți alții, adevăratul de cultură, istorie, patriotism și caracter! Dumnezeu să îl primească acolo, lângă cei mai buni dintre cei mai buni”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Istoricul Liviu Maior a fost ministru al Învățământului în perioada 1992-1996.

El a fost senator PSD, dar și ambasador al României în Canada.

Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.

S-a născut în 2 octombrie 1940 în Beclean.

Și Universitatea Cluj a transmis un mesaj la moartea profesorului Liviu Maior, care a condus Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991.

