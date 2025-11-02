Încă un livrator străin, atacat și bătut, în Ilfov

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov anunță că duminică, polițiștii din Popești-Leordeni au fost sesizați de către o persoană de 24 de ani de cetățenie străină că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popești-Leordeni, în urma unei șicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi bătut, ulterior adresându-i injurii.

Din primele verificări făcute de polițiști a reieșit că, sâmbătă după-amiază, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Conform Kanal D, este vorba despre un livrator din Sri Lanka. În imaginile publicare de postul citat apare o tânără care îl scuipă pe livrator și îl lovește cu un cablu, în timp ce tânărul spune „No, please”. Iubitul tinerei îl întreabă pe livrator, în repetate rânduri, „de ce filmezi?”.

În august, un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și verbal un cetățean străin în timpul programului său de muncă. Bărbatul făcea livrări cu bicicleta. Un polițist aflat în timpul liber a observat agresiunea la scurt timp după ce a început și l-a imobilizat pe agresor.

(sursa: Mediafax)