Peste 200.000 de locuințe au rămas fără curent din cauza vremii

Aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice s-au produs începând de marți, iar aversele sunt așteptate să continue, conform meteorologii lor, până mâine la aceeași oră, a declarat ministru Energiei. Au fost mobilizate în teren 322 de echipe, însumând o mie de electricieni cu generatoare, aproape 300 de vehicule 4×4, autospeciale, excavatoare, șenilate cu care au intervenit în cele mai grele zone.

„În total, din cele 200.000 de locuințe care au fost afectate până acum, au fost reconectate 86.000, mai rămâne să fie reconectate alte 114.000. Sunt 266 de localități afectate. Faptul că până la această oră s-au mobilizat exemplar toți oamenii din teren reprezintă efectul unei mobilizare făcute încă de ieri, când a avut loc un alt comandament pe situații de urgență, pentru a anticipa și pentru a ne pregăti pentru noaptea care a trecut, care a fost condus de colegul meu, domnul sectar de stat Casian Nițulescu”, a declarat Bogdan Ivan.

Producție peste consum, din apă și vânt

Din punct de vedere al sistemului energetic, România este într-o formă echilibrată, cu un consum mediu de circa 7.400 MW și a fost, în cea mai mare parte a ultimelor 24 de ore, exportator net de energie, după ce a produs mai mult decât necesarul de consum din țară. Această situație a fost favorizată atât de temperaturile prietenoase, care nu au presupus un consum mare de curent, cât și de producția foarte bună din surse hidro și eoliene.

„Am ajuns să exportăm aproximativ 440 MW în total, comparativ cu anul trecut suntem pe o producție medie mai mare cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu un consum mai mare cu circa 6%. Din punct de vedere al depozitelor de gaze, România are astăzi în puncte depozitele de gaze aproximativ 40%, media Uniunii Europene este de circa 33% și suntem cu 150 de milioane m³ peste data de 17 februarie 2025, deci suntem avem suficiente gaze, nu există probleme pe această pe această piață și suntem pregătiți să continuăm munca. Suntem cu arma la picior, cu mai bine de 1000 de oameni, cu sute de utilaje mobilizați în teren împreună cu președinții de consilii județene, cu primarii din localități cu care lucrăm foarte bine și le mulțumesc pe această cale și vreau să mulțumesc colegilor de la Dispecerul Energetic Național pentru munca pe care au depus-o în această perioadă”, a detaliat ministrul Energiei.

La capitolul avarii, ministrul a anunțat că în București a avut loc o avarie la ELCEN sud. „Se lucrează la remedierea ei. Conform ultimelor date, 90% dintre utilizatori sunt beneficiază de apă caldă și căldură. E o creștere a acestui procent comparativ sub cum o lună de zile suntem în grafic cu lucrurile și suntem mobilizați și pregătiți pentru orice situație”, a explicat Bogdan Ivan.

(sursa: Mediafax)