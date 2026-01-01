Loredana Groza, în doliu la final de an. Tatăl artistei a murit după săptămâni de chin în spital

Loredana Groza este în doliu la final de an. Tatăl său, Vasile Groza, poet și membru al Uniunii Scriitorilor din România, a murit după o lungă luptă cu suferința, petrecută în spital, unde a fost internat aproape trei luni.

În ultimele luni, artista a trecut prin clipe extrem de grele, fiind permanent alături de părintele său. Cu doar puțin timp înainte de tragedie, Loredana îi dedicase un mesaj de încurajare și un cântec special, scris pe versurile uneia dintre poeziile tatălui ei, în speranța unei însănătoșiri.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în «MĂIASTRA», pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris. Tata, fă-te bine!”, transmitea artista.

Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare. Într-o postare amplă și profund emoționantă, Loredana Groza a anunțat trecerea în neființă a tatălui său, evocând parcursul impresionant al vieții acestuia, marcat de sacrificii, muncă grea și o dragoste necondiționată pentru scris.

Artista a vorbit despre copilăria dificilă a tatălui său, rămas orfan de mic, despre visul lui de a deveni scriitor și despre faptul că, în ciuda tuturor obstacolelor, și-a urmat destinul și a lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii, romane și cântece.

„Sunt mândră de tine, tata. Mi-ai arătat că orice se poate realiza în viață, indiferent de obstacole, dacă te dăruiești cu adevărat. Tu ai crezut primul în mine și m-ai iubit necondiționat”, a scris Loredana.

Totodată, cântăreața a ținut să mulțumească public cadrelor medicale care l-au îngrijit pe tatăl său pe durata spitalizării, apreciind profesionalismul și dedicarea acestora.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..

Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.

Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!

A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David!

Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!

A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti..

Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..

Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris..

Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact..

Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.

Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti!

Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat.

Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!

Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!

Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale de la @sanador.romania pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte????????

Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine esti nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine????????

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul❤️

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra!

A ta, Luș ❤️????

Ceremonia de ramas bun va fi vineri , 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu,” a postat Loredana Groza despre moartea tatalui.

