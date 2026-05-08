Lovitură pentru Guvernul Bolojan: instanța blochează concedierile din primării

Acțiunea a fost inițiată în instanță de Asociaţia Comunelor din România, Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

În hotărârea pronunțată joi de Tribunalul Covasna se arată că ordinul emis de prefect a avut în vedere ca bază de calcul a reducerii cu 30% numărul maxim de posturi stabilit pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru anul 2025 potrivit Legii nr. 296/2023 (adică deja redus cu 10%) aplicând la acest număr maxim de posturi reducerea de 30% deşi expres şi neechivoc OUG nr.7/2026 indică ca baza de calcul la care se aplică reducerea de 30% să fie „numărul de posturi calculat, fără nici o referire la reducerea de 10% aplicată anterior la aceeaşi bază de calcul.

Disputa juridică privind reducerea de personal din primării urmează să fie tranșată în dosarul de fond a stabilit Tribulalul Covasna. „Tribunalul constată că această problemă de interpretare nu poate fi realizată în procedura sumară a verificării doar aparenţei de legalitate şi se conturează o îndoială asupra legalităţii actului administrativ ce trebuie tranşată în procedura contestării pe fond a actului”.

Instanța a mai precizat că prin stabilirea unui număr de posturi neconform cu cel dispus de lege, se produce o pagubă persoanelor fizice vizate de reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin reducerea numărului de posturi şi modificarea structurii organizatorice, inclusiv sub aspectul stabilităţii funcţiei publice şi a raporturilor de muncă. Încetarea sau modificarea raportului de muncă şi modificarea organigramei necesită reconfigurare în cazul anulării actului administrativ, ceea ce poate echivala cu perturbarea gravă a funcţionării unei autorităţi publice.

Prin urmare Tribunalul a dispus suspendarea ordinului de prefect, până la pronunţarea instanţei de fond. Hotărârea este executorie de drept și poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Covasna.

(sursa: Mediafax)