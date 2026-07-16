Dunărea a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani

Potrivit ANAR, debitul Dunării a ajuns joi la 1750 mc/s, cel mai mic din ultimii 30 de ani.

Prognozele pe termen scurt nu sunt încurajatoare. În următoarele 4,5 zile se va menține o tendință de scădere, debitul ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Specialiștii arată că cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

ANAR anunță că pe sectorul Călărași-Cernavodă au fost impuse restricții, adică furnizarea apei va fi asigurată cu debite reduse pentru irigații, scrie Mediafax

De asemenea, Apele Române și Hidroelectrica fac evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt și Argeș în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

Totodată, specialiștii anunță că, odată cu temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica.

Datorită precipitațiilor prognozate, începând de luni, 20 iulie, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s. ANAR transmite că monitorizează prin Administrațiile Bazinale, alături de INHGA și că, împreună cu Hidroelectrica se iau măsuri în vederea menținerii unor debite minime pe Dunăre pentru asigurarea producției de energie nucleară.

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