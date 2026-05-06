Lufthansa gestionează riscurile: Cum au fost compensate pierderile cauzate de anularea zborurilor în zonele de conflict

În primele trei luni din acest an, veniturile au crescut în ritm anual cu 8%, la 8,75 miliarde de euro (10,3 miliarde de dolari), în timp ce pierderile operaționale s-au redus cu 15%, la 612 milioane de euro, depășind așteptările analiștilor.



Pierderile nete au scăzut cu un sfert, la 665 milioane de euro, chiar dacă operatorul aerian s-a confruntat cu greve, ceea ce a dus la anulări de zboruri în Germania.



Pe fondul majorării cotațiilor la țiței, ca efect al conflictului din Orientul Mijlociu, costurile Lufthansa cu kerosenul pe ansamblul acestui an ar urma să crească cu 1,7 miliarde de euro, la 8,9 miliarde de euro.



Compania intenționează să compenseze suma cu venituri mai mari din bilete, îmbunătățirea factorului de încărcare și economii de costuri, a afirmat directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr. Acesta a adăugat: 'Criza în derulare din Orientul Mijlociu, combinată cu majorarea costurilor cu combustibilul și constrângerile operaționale reprezintă dificultăți semnificative pentru întreaga lume, pentru sectorul global al călătoriilor aeriene, dar și pentru compania noastră. Totuși, suntem încrezători în capacitatea noastră de a absorbi impactul'.



Programul de zboruri al companiei ar urma să crească cu până la 2%, în loc de 4% cum era planificat inițial.



Operatorul aerian german a estimat că, anul acesta, profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) ar urma să-l depășească cu cel puțin 10% pe cel de anul trecut, de 1,96 miliarde de euro.



Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și, pe lângă Lufthansa, deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.

