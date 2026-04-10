Vestea pe care o așteptau toți românii: Lumina Sfântă vine în România

Aceste restricții au afectat deja celebrările din Săptămâna Mare catolică la Ierusalim, iar situația rămâne instabilă.

Armistițiul este neclar: Iranul acuză Israelul că l-a încălcat după atacurile asupra Libanului, în timp ce SUA avertizează că acordul ar putea cădea dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă. Negocierile dintre SUA și Iran sunt programate să reînceapă sâmbătă, chiar în ziua în care este adusă Lumina Sfântă, în ajunul Paștelui ortodox.

Accesul la locurile sfinte este în continuare limitat, iar participarea la ritual este redusă, după restricțiile impuse în Ierusalim.

Lumina pentru cea mai mare sărbătoare a creștinilor va fi adusă în România cu o cursă aeriană specială, de la Tel Aviv la București, după ce delegația Patriarhiei Române a obținut un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian, cu sprijinul Ambasadei României în Israel.

„Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a precizat Ioan Meiu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Ierusalim.

Sosirea la Otopeni și traseul în România

Lumina va ajunge în seara zilei de sâmbătă la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de unde va fi preluată de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române din întreaga țară. Aceștia o vor duce mai departe și o vor distribui către bisericile din localitățile lor, astfel încât să ajungă în fiecare biserică înainte de slujba de Înviere.

În aceeași seară, în jurul orei 19.00, Lumina va fi primită la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Daniel.

Plan de rezervă

Patriarhia Română a anunțat că există și un scenariu de rezervă, în cazul în care situația de securitate din regiune se va deteriora.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, a transmis Patriarhia.

Într-o astfel de situație „total nedorită și imposibil de anticipat”, Lumina va fi oferită de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București. Potrivit reprezentanților Patriarhiei, aici a fost păstrată aprinsă, într-o candelă specială, încă de la Paștele din 2025.

Tradiția, începută în urmă cu 17 ani

Tradiția aducerii Luminii Sfinte de la Ierusalim în România a fost inaugurată în 2009, când aceasta a fost adusă pentru prima dată în țară de Patriarhul Daniel și oferită credincioșilor în noaptea de Înviere.

(sursa: Mediafax)