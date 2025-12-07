UPDATE MAI: 18 sesizări privind contravenții și infracțiuni electorale - nouă confirmate, șapte în anchetă

UPDATE

Poliția Capitalei a afirmat că cercetează alte șase persoane pentru fraudă la vot sau tentativă la fraudă, după ce au votat duminică deși nu aveau acest drept.

Un președinte al secției de votare B-557 de la Școala Gimnazială nr. 112 și cinci membri ai birourilor electorale au fost prinși votând ilegal.

Majoritatea celor cercetați au domiciliul în alt județ, iar adresa de reședință în București a fost stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data scrutinului. Două persoane au votat cu viza de reședință expirată.

Cazurile au fost identificate la secțiile de votare din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 112, Școlii Gimnaziale Cezar Boliac, Liceului Teoretic Dante Alighieri, Școlii Gimnaziale nr. 39, Liceului Miguel de Cervantes și Școlii Gimnaziale nr. 102.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

Știre inițială:

„Până la această oră, procesul de votare a decurs fără probleme deosebite din punct de vedere al atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne", a precizat Monica Dajbog.

În comuna Lumina din județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot.

Într-o comună din Buzău au fost primite sesizări despre turism electoral, un filmuleț în care doi cetățeni se laudă că o altă persoană le-ar fi oferit o sumă de bani și despre faptul că primarul și viceprimarul încearcă să influențeze alegătorii. În toate cazurile, polițiștii efectuează verificări.

În municipiul București, polițiștii au întocmit dosare penale pe numele unor alegători, printre care președintele unui birou electoral, care au votat deși și-au stabilit reședința în Capitală cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului.

Alți doi cetățeni, dintre care unul este membru al unui birou electoral, au acum dosar penal pentru că au votat în București deși aveau viza de reședință expirată.

De asemenea, un bărbat cu domiciliul în județul Ilfov a votat în București în condițiile în care nu avea viza de reședință valabilă.

Tot în Capitală, unul dintre membrii biroului electoral, cu domiciliul în Teleorman, a încercat să voteze deși nu avea acest drept. A motivat că a considerat că are acest drept fiind membru al biroului electoral.

MAI reamintește că dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială unde alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului.

Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului nu pot vota în localitatea unde au reședința, ci pot vota în localitatea unde au domiciliul, dacă acolo se organizează alegeri.

Următoarea declarație de presă a MAI va avea loc la ora 18.00.

(sursa: Mediafax)