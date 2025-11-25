Manole, despre cumulul pensie-salariu: Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete

"Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie. Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete", a precizat, marţi, ministrul pe pagina sa de Facebook.



Premierul Ilie Bolojan a anunţat, la finele săptămânii trecute, că proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni şi că se va ţine cont de decizii ale Curţii Constituţionale şi de realităţile din domeniu.



"Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. (...) Impunerea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul pe care dorim să o facem trebuie să ţină cont de decizii ale Curţii Constituţionale legate de această speţă şi de realităţile din domeniu. Gândiţi-vă că, dacă un om este ales într-o funcţie, deci este votat într-o funcţie, el intră într-o zonă în care, dacă am declara aşa ceva, din start proiectul probabil că ar fi declarat neconstituţional. Dar, fondul problemei este următorul: acest proiect, dacă va fi pus în practică şi subliniem, ne dorim acest lucru, ar urma să vizeze interdicţiile legate de pensiile care sunt necontributive, subliniez, nu de pensiile contributive", a afirmat prim-ministrul, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.



Bolojan a dat câteva exemple din Educaţie şi Sănătate. "Dacă am o şcoală dintr-o zonă rurală unde am un profesor de fizică, de exemplu, pensionar, dar nu am un profesor de fizică, mie mi se pare logic ca, dacă acel venerabil profesor doreşte să continue şi îi permite sănătatea, e preferabil să continue. Am un spital într-un judeţ mic, care nu este centru universitar, unde am un medic bun care a ajuns la pensie, n-are cine să-l înlocuiască, este logic să poată lucra mai departe. Dar avem şi alte situaţii în care mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru că ai avut o muncă agasantă şi, după aia, a doua zi, să te angajezi din nou în sectorul public, într-o zonă adiacentă. Şi atunci, dacă tot trebuie să reducem cheltuieli, trebuie să discutăm deschis. E de preferat ca oameni care ocupă posturile celor care ar putea să fie debutanţi sau care pot să fie vacante ar putea să plece şi să se angajeze în sectorul privat sau în altă parte. Asta a fost logica după care am propus acest proiect. În momentul în care va fi definitivat, în afara unor variante de lucru, se va comunica atât pentru avizare CSM, pentru că există o componentă care se referă şi la această zonă, şi avem nevoie de un aviz al CSM-ului şi va fi şi o transparenţă cât se poate de clară şi va fi un document pe care vom putea discuta", a explicat premierul.

AGERPRES