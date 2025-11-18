MApN: SUA vor continua să sprijine România pentru consolidarea descurajării și apărării

Aceasta a fost prima vizită de nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman.

În marja reuniunii, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, o întrevedere cu delegația SUA. Oficialul român a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, creșterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun și asumarea de către țara noastră a unui rol de lider în regiunea Mării Negre, respectiv a unei contribuții de substanță în cadrul NATO.

Tot marți a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan. Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile mediului strategic global, postura forțelor americane în România, pe investițiile semnificative în apărare asumate de țara noastră, precum și pe rolul de furnizor de securitate pe flancul estic și pe cel sud-estic al NATO, în concordanță cu direcțiile și obiectivele propuse prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice și un partener de încredere al SUA.

„Au fost abordate subiecte legate de contribuția activă a României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii și al exercițiilor comune, precum și de proiectele majore de modernizare a forțelor armate, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii și mobilității militare necesare sprijinirii prezenței aliate pe teritoriul național. Discuțiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România–SUA și angajamentul comun pentru consolidarea securității în spațiul euroatlantic”, transmite MApN, marți seara.

Luni, programul vizitei delegației americane a inclus vizite în Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele dezvoltării Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american, precum și la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte esențială a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.

Delegațiile au analizat capabilitățile operaționale existente, proiectele de modernizare și perspectivele extinderii cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii strategice.

(sursa: Mediafax)