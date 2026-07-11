Alertă aeriană în România. MApN a detectat ținte în apropiere de Chilia și Ismail, a fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de Ministerul Apărării Naționale, nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian al României și nici incidente care să fi provocat pagube pe teritoriul național.

RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea

După identificarea țintelor aeriene de către sistemele radar, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea măsurilor de avertizare destinate populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 04:41 către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizarea având rol preventiv, în contextul activităților aeriene desfășurate în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte indicațiile primite prin sistemul național de avertizare.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă

Ca parte a măsurilor de securitate, Ministerul Apărării Naționale a ridicat nivelul de alertă al sistemelor de apărare antiaeriană. Totodată, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru o eventuală intervenție, dacă evoluția situației ar fi impus acest lucru.

Aceste măsuri fac parte din procedurile standard aplicate ori de câte ori sunt detectate obiecte aeriene care evoluează în apropierea spațiului aerian național și există necesitatea unei monitorizări sporite.

MApN: Nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României

Ministerul Apărării a subliniat că, în urma monitorizării permanente a situației, nu au fost constatate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc.

De asemenea, autoritățile precizează că nu există informații privind impactul la sol al vreunui vehicul aerian pe teritoriul României.

După evaluarea tuturor datelor disponibile, alerta aeriană a fost ridicată la ora 05:07, fără ca situația să genereze incidente de securitate în țara noastră.

România monitorizează permanent situația de la granița cu Ucraina

Evenimentul are loc în contextul în care regiunea aflată la frontiera româno-ucraineană rămâne una dintre cele mai atent monitorizate zone de către autoritățile române și structurile NATO. În ultimele luni, sistemele radar și mijloacele de supraveghere ale Armatei Române au fost activate în repetate rânduri pentru monitorizarea activităților aeriene desfășurate în apropierea graniței.

Ministerul Apărării Naționale precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la toate evenimentele relevante și menține o coordonare permanentă cu partenerii NATO pentru evaluarea riscurilor și aplicarea măsurilor necesare de protecție.

Autoritățile subliniază că mecanismele de supraveghere funcționează permanent, iar populația este informată imediat prin sistemul RO-Alert ori de câte ori există situații care justifică emiterea unei avertizări preventive. Potrivit MApN, incidentul din această dimineață s-a încheiat fără consecințe asupra teritoriului României, însă monitorizarea spațiului aerian din zona de frontieră continuă în regim permanent.

Mediafax