Marinescu, după breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu: Se fac verificări

Ministrul Justiției susține că nu poate fi vorba de o mușamalizare în acest caz: „În momentul în care au fost descoperite aceste fenomene, s-a intervenit imediat de către Administrația Națională a Penitenciarilor, din informațiile pe care le-am primit s-au luat măsuri care vizează multe coordonate, au fost implementate un număr de peste 20 de măsuri, s-a luat legătura cu toate structurile care au competențe în domeniul siguranței informației din sistemul penitenciar și este în curs o investigație care va conduce la aflarea deplină a adevărului și tragerea la răspunderea tuturor celor vinovați”.

El spune că primele măsuri au fost deja luate.

„Deja au fost luate măsuri, breșa de securitate a fost imediat oprită, a fost izolată, au fost culese probele necesare, identificate persoanele care ar putea să aibă responsabilitate. Este un proces de tragere la răspundere în momentul de față, paralel cu securizarea informatică și luarea măsurilor necesare pentru ca privitor astfel de lucru să nu se poată întâmpla”, adaugă Marinescu.

El spune că se fac toate verificările necesare și că la nivelul ministerului este „toleranță zero pentru orice fel de manifestare ilicită în cazul penitenciarelor”.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a acuzat că „deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi”.

„Deținuții (cel puțin unul – autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous) și-au făcut conturi de admin cu acces total în sistemul informatic al Politiei Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior. În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă ci și să modifice adică să influențeze pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general… orice”, se arată într-o postare pe site-ul sindicatului..

Situația ar fi fost descoperită întâmplător de o polițistă, iar sindicaliștii acuză că „ANP a menținut o liniște totală timp de peste trei săptămâni expunând unitățile unor alte posibile atacuri sau efectelor unor modificări deja operate dar nedescoperite care puteau genera liberări eronate”.

Potrivit sindicaliștilor, deținutul ar fi început în 8 august să se logheze de pe terminalul infochiosc utilizând datele de acces aparținând unui cadru de la Spital Dej.

„Inițial X accesează date precum ocuparea pe camere, mișcare deținuți, permisii dar începând cu data de 14.08.2025 acesta începe să acceseze și sa altereze datele referitoare la fișa contabila a persoanelor private de libertate. Modificările au constat fie în alterarea sumelor din tranzacții, crearea de tranzacții noi ori ștergerea sumelor reprezentând cumpărături, fapt ce a dus la alterarea soldurilor fișelor de evidență a situației financiare a deținutilor, permițându-le acestora să beneficieze de importante sume de bani în mod fraudulos”, arată SNPP.

Sindicatul susține că modificarile efectuate prin alterarea datelor din aplicatia IMSweb au vizat un număr important de persoane private de libertate (aproximativ 15 la o prima evaluare), încarcerate la Penitenciarul Târgu Jiu cât și în alte unități.

(sursa: Mediafax)