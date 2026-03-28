Marșul pentru Viață, marea întâlnire a bucureștenilor

Sâmbătă, în intervalul orar 11:30 - 17:00, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță, respectiv pentru a asigura ordinea publică și protecția participanților la adunarea publică organizată de Asociația România pentru Viață, în Parcul Izvor, având ca subiect Marșul pentru Viață 2026 - Solidaritatea pentru amândoi.



''Pentru buna desfășurare a acestei adunări publice și pentru respectarea drepturilor celorlalți cetățeni ai Capitalei, facem apel către organizator, reprezentanții acestuia și participanți să respecte întocmai locul de desfășurare declarat și asumat în cadrul Comisiei de Avizare'', transmite Jandarmeria.



Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această manifestație, dar și celorlalți cetățeni să manifeste înțelegere față de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.





Adunarea participanților este programată la ora 11:30 în Piața Universității, pe esplanada cu statui, iar la ora 12:30 se va porni în marș pe traseul bd. Regina Elisabeta - bd. Schitu Măgureanu - Parcul Izvor.



Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, miercuri, la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, la Marșul pentru Viață și a subliniat că această acțiune promovează în societate valoarea inestimabilă a vieții umane ca dar de la Dumnezeu.



'De mai mulți ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune și de sfătuire pentru a proteja viața copiilor, iar în mod deosebit se organizează Marșul pentru Viață (...). Prin această activitate se încurajează nașterea copiilor, ajutorarea familiilor și a tinerelor fete care poartă sarcină, ajutorarea tuturor celor care iubesc viața ca dar al lui Dumnezeu, deoarece omul care se naște pe pământ devine nu numai cetățean al patriei pământești, ci, dacă trăiește o viață în sfințenie potrivit voii lui Dumnezeu, poate ajunge și cetățean al Raiului, al Împărăției Cerurilor', a afirmat Preafericirea Sa.



Arhidieceza Romano-Catolică de București sprijină și în acest an Marșul pentru Viață, cel mai amplu eveniment pro-viață din România și Republica Moldova, ajuns la cea de-a XVI-a ediție.



''Luna martie este, ca în fiecare an, un timp dedicat promovării și apărării vieții. Campania 'Luna pentru Viață' ne cheamă să ne unim glasurile și rugăciunile pentru a mărturisi că viața umană este sacră din primul moment al existenței sale și că fiecare femeie și fiecare copil merită să fie întâmpinați cu grijă și cu sprijin real. Tema propusă de organizatori pentru anul acesta, 'Solidaritate pentru amândoi', ne reamintește că solidaritatea creștină este o responsabilitate concretă față de mama aflată în dificultate și față de copilul ei', a subliniat recent Arhiepiscopul Mitropolit Romano-Catolic de București, Aurel Percă.

