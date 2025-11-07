x close
Precizările MAE după accidentul mortal din Bulgaria în care a fost implicată o mașină cu număr de România

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   20:10
Precizările MAE după accidentul mortal din Bulgaria în care a fost implicată o mașină cu număr de România

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri seara că a luat la cunoștință de accidentul din Bulgaria în care a fost implicată o mașină cu număr de România, dar că la nivelul Ambasadei nu au fost înregistrate solicitări de asistență în urma accidentului.

MAE a transmis vineri seara că, prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime.

Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare.

„Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident”, arată MAE.

Șase migranți au murit și alte patru persoane au fost rănite după ce mașina lor a fost implicată într-un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas de la Marea Neagră, a relatat vineri Agenția Bulgară de Știri (BTA).

Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Skoda, înmatriculată în România, transporta 10 persoane și nu a oprit la semnalele polițiștilor, a declarat comisarul șef al Poliției de Frontieră, Anton Zlatanov, pentru postul de televiziune bTV, transmite Reuters.

Cei șase au murit la fața locului, în timp ce șoferul român și trei migranți supraviețuitori au primit primul ajutor. Se crede că supraviețuitorii sunt din Afganistan.

(sursa: Mediafax)

