O mașină a intrat într-o țeavă de gaze și a luat foc. Un mort și o persoană în stop cardiac

de Redacția Jurnalul    |    02 Noi 2025   •   22:01
O mașină a intrat într-o țeavă de gaze și a luat foc. Un mort și o persoană în stop cardiac
Sursa foto: Ilustratie Jurnalul/Echipaj SMURD

O mașină a intrat, duminică seara, într-o țeavă de gaze, în Făurești, județul Maramureș, și a luat foc. O persoană a murit, alta e în stop cardiac.

Când pompierii au ajuns la locul accidentului, au evaluat cele trei persoane implicate în accident.

Echipajele de intervenție au constatat decesul uneia dintre acestea.

O altă victimă a fost găsită în stop cardio-respirator, personalul medical procedând imediat la aplicarea protocolului de resuscitare. Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a fost chemat în sprijin.

A treia victimă este conștientă și cooperantă.

Echipele au reușit să resusciteze victima în stop cardiac și au dus-o, alături de cea conștinetă, la spital.

Incendiul produs la autoturism a fost stins.

În urma evenimentului, o țeavă de gaz a fost fisurată, astfel că au fost solicitate pentru intervenție și echipele furnizorului de gaze. Alimentarea cu gaz a fost sistată de către operatorul de gaze, echipele de intervenție ale acestuia intervin pentru remedierea problemei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Accident mortal
