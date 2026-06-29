Măsuri anti-caniculă în Sectorul 3: Puncte de hidratare deschise în piețe, parcuri și centre DGASPC

Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, punctele de hidratare funcţionează în următoarele spaţii:



- DGASPC Sector 3 - Str. Parfumului nr. 2-4;



- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi "Floarea Speranţei" - Calea Vitan nr. 267-269;



- Complexul de Servicii "Unirea" - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14;



- Clubul Seniorilor "Râmnicul Sărat" - Aleea Râmnicul Sărat nr. 1;



- Clubul Seniorilor "Codrii Neamţului" - Str. Codrii Neamţului nr. 4.



Acestea vor fi deschise de luni până joi, între orele 8:00 şi 16:30, şi vineri, în intervalul orar 8:00 - 14:00.



Puncte de hidratare sunt puse la dispoziţia cetăţenilor şi în pieţele agroalimentare administrate de Primăria Sectorului 3:



- Piaţa Râmnicul Sărat - Str. Liviu Rebreanu nr. 2, de luni până duminică între orele 7:00-17:00;



- Piaţa Miniş - Aleea Barajul Dunării nr. 12, de luni până duminică între orele 7:00-17:00;



- Piaţa Ozana - Aleea Perişoru nr. 1, de luni până duminică între orele 7:00-18:00.



Totodată, în parcurile IOR, Gheorghe Petraşcu, Titănel şi Teilor sunt amenajate puncte de hidratare destinate atât persoanelor, cât şi animalelor de companie, iar cetăţenii au la dispoziţie apă potabilă şi în cadrul bazelor sportive Lunca Cetăţii, Teilor şi Olimpia.



Prin aceste măsuri, Primăria Sectorului 3 urmăreşte să ofere locuitorilor şi animalelor de companie condiţii de confort şi siguranţă pe durata episoadelor de caniculă, punând la dispoziţie o reţea extinsă de puncte de hidratare în centre sociale, pieţe, parcuri şi baze sportive din sector.



Primăria Sectorului 3 recomandă cetăţenilor să evite expunerea prelungită la soare în intervalele cu temperaturi extreme, să consume suficiente lichide, să poarte îmbrăcăminte lejeră şi să acorde o atenţie deosebită copiilor, persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni cronice.

AGERPRES

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