Măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili în 2026

Sprijin extins pentru consumatorii vulnerabili

Potrivit ministrului Finanțelor, ordonanța prevede continuarea măsurilor de protecție pentru persoanele vulnerabile, asigurând un cadru de sprijin care se va extinde și în anul 2026. Actul normativ adoptat în cursul acestui an va fi prelungit, astfel încât ajutoarele acordate să rămână în vigoare până la începutul anului viitor.

Această decizie are ca obiectiv protejarea populației cu venituri reduse în contextul creșterii costurilor cu energia și al presiunilor economice persistente.

Programul „Masă Sănătoasă” continuă

Guvernul a stabilit, tot prin această ordonanță, reguli clare pentru continuarea programului „Masă Sănătoasă”, până la adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026. Măsura asigură continuitatea sprijinului pentru copii și familii, evitând întreruperile administrative la început de an.

Împrumuturi pentru UAT-uri și proiecte PNRR

Un capitol important al ordonanței vizează sprijinirea autorităților publice locale prin acces la împrumuturi din Trezoreria Statului. Fondurile sunt destinate cofinanțării proiectelor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Este vorba despre aproape 500 de milioane de lei care pot fi alocați din Trezorerie pentru proiectele aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen-limită 31 iunie 2026. Încă din prima zi a anului 2026, aceste sume vor fi disponibile pentru UAT-uri”, a precizat Alexandru Nazare.

Sprijin financiar pentru termoficare

Ordonanța prevede și măsuri dedicate sistemelor de termoficare. Autoritățile locale pot beneficia de până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizare a agentului termic.

Fondurile pot fi utilizate inclusiv pentru plata restanțelor și acoperirea pierderilor, cu termen-limită stabilit la 31 martie 2026, o măsură menită să asigure continuitatea furnizării căldurii în sezonul rece.

Măsuri privind produsele accizabile și combaterea evaziunii

În domeniul fiscal, ordonanța introduce modificări privind autorizarea operatorilor din sectorul produselor accizabile. Procesul de autorizare va fi centralizat la nivel național, o măsură care, potrivit ministrului, are ca scop eficientizarea controlului și combaterea evaziunii fiscale.

Prin acest pachet de măsuri, Guvernul urmărește să ofere stabilitate socială și financiară în pragul anului 2026, sprijinind atât populația vulnerabilă, cât și administrațiile locale și serviciile esențiale de încălzire. Ordonanța vine într-un context economic dificil și își propune să asigure continuitatea programelor-cheie și funcționarea serviciilor publice de bază.