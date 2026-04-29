Medic găsit mort în apartamentul din București. Circumstanțe suspecte și o anchetă în plină desfășurare

Moarte misterioasă în Capitală: o doctoriță de 42 de ani, găsită fără viață în apartament

Un caz care ridică numeroase semne de întrebare zguduie Capitala. O doctoriță cunoscută a fost descoperită fără viață în propria locuință, iar primele indicii sugerează un scenariu dramatic, dar și posibile elemente suspecte. Ancheta este în desfășurare, potrivit Spynews.

Un incident tragic a avut loc în această dimineață în București, unde o femeie în vârstă de 42 de ani, medic cunoscut în domeniul său, a fost găsită decedată în apartamentul în care locuia singură. Descoperirea a fost făcută în condiții șocante, trupul acesteia fiind găsit spânzurat de aparatul de aer condiționat.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și polițiști, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Detalii tulburătoare despre viața personală și profesională

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, victima trecea printr-o perioadă extrem de dificilă. Aceasta și-ar fi pierdut mama recent, o lovitură emoțională puternică ce ar fi afectat-o profund.

În plus, apropiații susțin că în ultimul an s-ar fi confruntat și cu probleme pe plan profesional. Doctorița ar fi încetat colaborarea cu Institutul Național de Medicină Legală, situație care i-ar fi provocat o suferință considerabilă, mai ales că ar fi perceput această schimbare ca pe o nedreptate.

Sursele citate indică faptul că femeia nu avea copii și trăia singură, ceea ce ar fi amplificat starea de vulnerabilitate în contextul dificultăților personale.

Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze

Deși primele informații ar putea indica o posibilă sinucidere, anchetatorii nu exclud alte scenarii. Conform datelor preliminare, există suspiciuni că în acest caz ar putea fi implicate mai multe persoane, motiv pentru care investigațiile sunt în plină desfășurare.

Oamenii legii analizează toate pistele pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Vor fi audiate persoane din cercul apropiat al victimei, iar rezultatele expertizelor medico-legale vor avea un rol esențial în clarificarea cazului.