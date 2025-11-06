Buzoianu: 30 de milioane de lei pentru garduri electrice în vederea prevenirii incidentele cu uși

Întrebată despre ce măsuri vor fi adoptate pentru prevenirea contactelor cu urșii, Diana Buzoianu a anunțat joi: „Sunt două măsuri principale pe care Ministerul Mediului le va susține în perioada imediat următoare”.

Aceasta a declarat că inițiativa gardurilor electrice, începută în 2023 va fi finanțat cu 30 de milioane de lei până la finalul acestui an.

„Avem din 2023 proiectul cu garduri electrice, care este o măsură, practic, de prevenție, care a fost promisă, această măsură, de ani de zile. Și anul acesta, în sfârșit, vor fi deblocați banii necesari. Asta înseamnă că, până la finalul anului, vor fi alocate 30 de milioane de lei și, deja, am și pus în transparență ordinul necesar pentru a grăbi investițiile. Deci, până la finalul anului, vom avea 30 de milioane de lei investiți în garduri electrice. Oameni care vor putea să beneficieze de garduri electrice pentru a preveni intervenția urșilor”, a spus Buzoianu.

În paralel, ministerul va sprijini autoritățile locale în gestionarea deșeurilor: „ Gunoaiele sunt atribuțiile, până la urmă, a primăriilor. din perspectiva ministerului Mediului, ce putem noi să spunem este că putem să sprijinim cel mult prin ajutor de know-how, cu experții la masă, pentru a gândi sistemele de gestionare a deșeurilor în comunele, în comunitățile în care au probleme de urși habituali”, a adăugat Buzoianu.

În privința comportamentului turiștilor, minista Mediului a propun un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne: „ Eu o să propun MAI-ului să avem împreună un parteneriat pentru a putea să avem sisteme de monitorizare CCTV în zonele pe care le știm că sunt cu risc mai mare, de exemplu zona Transfăgărășan, astfel încât pe baza probelor video să poată să fie date amenzi automat persoanelor respective”.

(sursa: Mediafax)