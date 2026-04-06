Menajera, principalul suspect în cazul medicului anestezist ucis și incendiat în propria casă

Răsturnare de situație în cazul medicului ucis: anchetatorii indică menajera

Ancheta în cazul medicului anestezist găsit mort în propria locuință capătă o turnură șocantă. Menajera acestuia, o femeie de 40 de ani, a fost reținută de anchetatori, după ce probele strânse în ultimele zile au conturat-o drept principal suspect. Detalii tulburătoare ies la iveală despre modul în care a fost comisă crima și tentativa de a șterge urmele, potrivit Observator news.

Descinderi matinale și probe decisive

În zorii zilei, mascații au descins la locuința femeii suspectate de comiterea crimei. Procurorii au ajuns la aceasta după ce au analizat în detaliu indiciile din dosarul deschis în urma morții medicului.

Dacă în fața jurnaliștilor femeia a refuzat să ofere declarații, în fața anchetatorilor atitudinea sa a fost diferită, aceasta fiind mult mai cooperantă.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia suspectată de crimă a recunoscut că l-a ucis, însă a susținut că totul ar fi fost în legitimă apărare.

Aceasta le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul ar fi consumat alcool, ar fi devenit agresiv și nu o lăsa să plece din locuință, moment în care situația a degenerat.

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani. Medicul ar fi publicat, în trecut, anunțuri prin care își căuta partenere pentru relații intime, iar femeia ar fi ajuns astfel în contact cu el.

Potrivit acelorași surse, bărbatul o plătea pentru fiecare vizită la domiciliu. Femeia lucra fără forme legale ca menajeră și mergea la el nu doar pentru relații intime, ci și pentru a face curățenie în apartament.

Femeia este căsătorită, iar soțul ei, care lucrează ca șofer, nu ar fi știut de aceste vizite, potrivit Antena 3 CNN.

Cerc restrâns de suspecți

Polițiștii au analizat toate persoanele care au trecut recent pragul locuinței medicului, iar menajera s-a aflat printre acestea. Deși ar fi trebuit să fie o prezență constantă, vecinii spun că abia dacă o recunosc.

„Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie”, a spus un vecin.

Atac surpriză în bucătărie

Potrivit anchetatorilor de la Serviciul Omoruri, medicul ar fi fost atacat prin surprindere în bucătărie, unde a fost înjunghiat. Criminaliștii au ridicat mai multe cuțite din locuință, acestea fiind analizate pentru a identifica arma crimei.

Ipoteza unui motiv financiar este luată în calcul, însă anchetatorii nu exclud nici alte piste.

Incendierea locuinței, o încercare de a ascunde urmele

După comiterea crimei, autorul ar fi încercat să șteargă orice dovadă, incendiind apartamentul. Cu toate acestea, surse din anchetă susțin că o mare parte din probe au rămas intacte și au fost esențiale pentru identificarea suspectei.

De asemenea, anchetatorii analizează și posibilitatea ca femeia să nu fi acționat singură.

Un medic respectat, fără conflicte

Victima, Cristian Staicu, în vârstă de 72 de ani, era un medic anestezist apreciat de colegi și cunoscuți. A activat la Spitalul Gomoiu și, în ultimele două decenii, la Spitalul Lahovari.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, acesta își încheiase ultima gardă.