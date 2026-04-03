Mesaje de Paște pentru WhatsApp

Paștele comemorează învierea lui Iisus Hristos la trei zile după răstignire. Marchează sfârșitul Săptămânii Mari și al celor 40 de zile de Post Mare. Este totodată începutul sezonului pascal, o perioadă de 50 de zile care se încheie cu Rusaliile, conform Euronews.

Dincolo de semnificația religioasă, sărbătoarea reunește familii și prieteni în toată Europa și nu numai. Când întâlnirea față în față nu este posibilă, un mesaj gândit poate face diferența.

Urări pentru credincioși

Mesajele pentru credincioși pun accent pe semnificația spirituală a Învierii:

– Fie ca Învierea lui Hristos să-ți umple inima de speranță și pace – Paște fericit!

– Hristos a înviat și, odată cu El, speranța. Fie ca acest Paște să-ți reînnoiască sufletul!

– Fie ca mesajul de iubire și iertare al acestei Săptămâni Sfinte să-ți atingă profund inima!

– Astăzi sărbătorim victoria vieții. Fie ca această Paște să vă umple de credință și bucurie!

– În aceste zile sfinte, credința să-ți dea putere și lumina ei să-ți lumineze calea!

Urări pentru necredincioși

Pentru cei care nu au o legătură religioasă cu sărbătoarea, mesajele pot valorifica latura universală a Paștelui - odihna și reînnoirea:

– Fie ca această Sărbătoare să fie un pretext perfect pentru a vă odihni și a vă reconecta.

– Profită de aceste zile pentru a-ți reîncărca bateriile și a mânca multă ciocolată.

– Indiferent ce sărbătorești, sper să fii înconjurat de oameni buni și momente frumoase.

– Câteva zile pentru a te opri, a respira și a reveni cu energie reînnoită. Bucură-te din plin!

– Paștele este un moment de reînnoire - fie ca această primăvară să-ți aducă lucruri frumoase!

Urări pentru persoanele în vârstă

Tonul devine mai cald și mai respectuos, cu accent pe afecțiune și sănătate:

– Fie ca acest Paște să vă aducă bucurie, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi!

– Fie ca în aceste zile sfinte să vă simțiți foarte iubiți și însoțiți - o îmbrățișare mare!

– Vă mulțumim pentru exemplul vostru și pentru tot ce ne oferiți. Paște fericit!

– Fie ca pacea acestei Săptămâni Sfinte să intre în inima și în casa voastră!

– Mă gândesc la voi cu multă afecțiune. Fie ca aceste zile să le petreceți în sănătate și pace.

Urări pentru prieteni

Mesajele pentru prieteni pot fi mai vesele, cu o notă de umor:

– Paște fericit! Fie ca ouăle de ciocolată să fie din belșug și munca să fie puțină.

– Fie ca acest Paște să fie plin de liniște, râsete și mâncare bună - o îmbrățișare mare!

– Pentru tine, care ești mereu acolo: fie ca aceste zile să-ți reîncarce bateriile. Paște fericit!

– Sper să te poți deconecta complet și să te bucuri de el așa cum meriți.

(sursa: Mediafax)